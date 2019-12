Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbrüche zur Tageszeit.

Lippe (ots)

In Lemgo schlugen am Donnerstag Tageswohnungseinbrecher zu. Sie drangen in zwei Einfamilienhäuser ein, indem sie jeweils eine Terrassentür aufhebelten. Die Täter durchsuchten beide Objekte nach Wertgegenständen und erbeuteten dabei Bargeld. Zwischen zirka 7 und 19 Uhr gelangten sie in ein Haus in der Buttergasse. Im Klosterkamp schlugen sie zwischen zirka 17 Uhr und 20:30 Uhr zu. Ihre Beobachtungen im Zusammenhang beider Fälle richten Sie bitte unter der Telefonnummer 05231/6090 an die Kripo in Detmold.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell