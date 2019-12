Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbrecher scheitern an Tür.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten am Mittwoch, in der Zeit zwischen 4 Uhr und 18 Uhr, in ein Café in der Begastraße einzusteigen. Sie scheiterten jedoch an der Tür, die dabei erheblich beschädigt wurde. Ihre Hinweise zu der Straftat nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell