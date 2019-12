POL-LIP: Detmold. Geldbörse geraubt.

Polizei Lippe

Ein 20-jähriger Mann aus Detmold wurde am Montagabend Opfer eines Raubüberfalls. Gegen 21:10 Uhr sprach ihn ein unbekannter Jugendlicher, aus einer Gruppe von drei männlichen Jugendlichen heraus, auf dem obersten Parkdeck des Parkhauses "Zum Lustgarten", an. Er wollte Geld von dem späteren Opfer haben. Da dieser verneinte, riss der Täter dem 20-Jährigen seine Geldbörse aus der Hand. Anschließend schlug der Jugendliche dem Detmolder ins Gesicht und trat ihn am Boden liegend. Das Opfer verletzte sich dabei leicht. Die beiden anderen Jugendlichen griffen nicht ins Tatgeschehen ein. Sie hätten noch versucht den Täter von seinem Handeln abzuhalten. Der Räuber ist etwa 15 Jahre alt und 1,80 m groß. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung, ein Cappy sowie weiße Sportschuhe. Zeugen des Geschehens aber auch die beiden unbeteiligten Jugendlichen werden gebeten, sich bei der Kripo in Lemgo unter der Rufnummer 05261/9330 zu melden.

