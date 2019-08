Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Unbekannter beschädigte gesamte Fahrzeugseite - Unfallzeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Marientaler Straße 06.08.19, 12.20 Uhr

Vermutlich im Vorbeifahren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer die gesamte Fahrzeugseite eines VW Polo einer 39 Jahre alten Helmstedterin. Die Polizei geht von einem Schaden von mindestens 3.000 Euro aus. Den Ermittlungen nach habe der Polo am Straßenrand in der Marientaler Straße gestanden, als sich der Unfall ereignete. Am Dienstagmittag entdeckte die 39-Jährige die völlig zerkratzte Fahrerseite und informierte die Polizei. Bislang liegen keine Hinweise Auf den Unfallverursache vor. Zeugen des Geschehens setzen sich bitte mit der Polizeiwache unter der Rufnummer 05351-5210 in Verbindung.

