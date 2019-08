Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190807 - 823 Frankfurt-Bahnhofsviertel: 32-jährigen Mann leblos aufgefunden

Frankfurt (ots)

(ne)Eine Streife hat am Montagabend gegen 20:00 Uhr einen 32 Jahre alten Mann leblos in der Niddastraße aufgefunden.

Der 32-Jährige saß auf dem Gehweg in der Nähe einer Hilfseinrichtung. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte nur noch der Tod des wohnsitzlosen Mannes festgestellt werden. Die Todesursache ist bislang unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich keine. Ob der Tod womöglich in Zusammenhang mit dem Konsum von Betäubungsmittel steht muss nun ermittelt werden.

