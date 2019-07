Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rollende Zapfanlage aus dem Verkehr gezogen

Letmathe (ots)

Die Polizei hat am Montagmorgen auf der Altenaer Straße eine rollende Zapfanlage aus dem Verkehr gezogen. Der Wagen war möglicherweise im Einsatz, um Diesel-Treibstoff aus Lkw-Tanks abzupumpen. Auf der Ladefläche standen diverse Behälter mit Dieseltreibstoff sowie Pumpe und Zubehör. Der Fahrer konnte die Ausrüstung und diverse Umbauten nicht schlüssig erklären. So lässt sich durch ein Loch in der Seitenwand des Wagens ein Schlauch nach draußen führen. Die Polizei stellte den Lkw samt Fahrzeugschein sicher. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen des Verdachts auf Diebstahl und Hehlerei sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die Gefahrgutverordnung. Der Fahrer aus Nachrodt-Wiblingwerde durfte nach der Beweisaufnahme gehen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den weißen Peugeot Boxer vielleicht an Orten gesehen haben, wo Diesel abgepumpt wurde. Zeugen sollten sich an die Polizei in Iserlohn wenden unter Telefon 02371/9199-6163 bzw. -0.

