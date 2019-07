Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Einkaufswagen gegen Pkw gestoßen?

Letmathe (ots)

Einer Frau ist am Montag um 10.30 Uhr auf einem Discounter-Parkplatz An Pater und Nonne der Einkaufswagen aus der Hand geglitten. Er rollte möglicherweise gegen einen schwarzen Wagen. Die Frau kann allerdings nicht mit Bestimmtheit sagen, ob es wirklich zu einer Kollision kam. Der Wagen wurde unmittelbar nach dem vermuteten Anstoß weggefahren. Dennoch meldete sich die Frau mit dem Einkaufswagen pflichtbewusst bei der Polizei. Der möglicherweise geschädigte Fahrzeugbesitzer sollte sich melden bei der Polizei in Letmathe unter Telefon 5029-0.

