Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: 32-jähriger Harley-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zum Glück nur leichtere Verletzungen zog sich ein 32-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Donnerstag gegen 12.15 Uhr auf der B 45 zu. Nach den bisherigen Unfallermittlungen war eine 33-jährige Fahrerin eine Ford Fiesta in Richtung Bammental unterwegs und bog in Höhe der Walkmühle nach links ab. Trotz bestehendem Überholverbot überholte der Harley-Fahrer, wodurch es zur Kollision kam. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich eine Schnittwunde am Knie zu. Nach der ärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert. Das Motorrad wurde abgeschleppt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Gegen den Motorradfahrer wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

