Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis)Niefern-Öschelbronn - Kieslaster umgekippt

Niefern-Öschelbronn (ots)

In Niefern-Öschelbronn ist am Mittwoch gegen 09.55 Uhr in der Straße Am Enzberg/Zeppelinstraße ein Kieslaster bei der Entladung auf die rechte Seite umgekippt. Der Fahrer musste von der Feuerwehr unter Einsatz von zwölf Kräften mit mittelschweren Verletzungen aus dem Führerhaus geborgen werden. Der 59 Jahre alte Fahrer wurde von einem hinzugerufenen Rettungsteam erstversorgt und kam in eine Klinik.

Wegen den Einsatzfahrzeugen war die Strecke in Richtung Kieselbronn an der Straße am Enzberg komplett gesperrt. Diese Maßnahme konnte gegen 11.30 Uhr wieder aufgehoben werden.

Vorsorglich pumpte die Feuerwehr zur Vermeidung von Umweltschäden die Betriebsstoffe des Lasters ab. Das Unfallfahrzeug wurde gegen 12.35 Uhr von einem Kran geborgen. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht abschätzen.

