Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA/PF) Landkreis Karlsruhe/Enzkreis - Achtung Wildwechsel!

Karlsruhe (ots)

Mehrere Verkehrsunfälle mit Rehen und Wildschweinen verursachten am Dienstag und Mittwoch in den Landkreisen Karlsruhe und Enzkreis Sachschäden an Pkw im hohen vierstelligen Bereich.

Insbesondere in den frühen Morgen- und späten Abendstunden sowie in der Nacht wurden der Polizei in Philippsburg, Bretten, Stutensee, Bad Wildbad und Ötisheim gleich mehrere Unfälle mit Wildtieren gemeldet. In den meisten Fällen wurden die Tiere beim Zusammentreffen mit den Fahrzeugen getötet. Die Fahrzeuginsassen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der Sachschaden an einem Audi war so erheblich, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

