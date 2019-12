Polizei Wuppertal

POL-W: W- Unfall zwischen Fußgängerin und Lastwagen-Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In Wuppertal-Barmen, auf der Hagener Straße, erlitt gestern Mittag, 19.12.2019, 12:30 Uhr eine Fußgängerin schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen steht fest, dass ein 63-jähriger Fahrer aus Lünen mit seinem Lastwagen die Hagener Straße in Richtung Hügelstraße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Unfall zwischen dem Fahrzeug und einer 64-jährigen Fußgängerin aus Wuppertal. Die Verletzungen der Fußgängerin mussten zunächst an der Unfallstelle, später im Krankenhaus behandelt werden. Um die Abläufe vor und während des Unfalls rekonstruieren zu können, sucht die Polizei nach Zeugen. Diese haben die Möglichkeit sich unter der Rufnummer 0202/284-0 beim Verkehrskommissariat zu melden. (weit)

