Polizei Wuppertal

POL-W: W Betrunken Auto gefahren - Unfallflucht in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (22.12.2019), gegen 03:55 Uhr, kam es auf der Friedrich-Engels-Allee zu einer Unfallflucht. Ein 42-Jähriger wendete seinen Dacia, um seine Fahrt in Richtung Oberbarmen fortzusetzen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Taxi eines 53-Jährigen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern fuhr der 42-Jährige weiter. In Höhe der Bendahler Straße krachte er zudem mit seinem Fahrzeug gegen eine Ampel und lief in der Folge zu Fuß weg. Der Taxifahrer zog sich eine leichte Verletzung zu. Seine 19 und 26-jährigen Fahrgäste blieben unverletzt. Noch in der Nähe des zweiten Unfallortes konnte der Unfallfahrer angetroffen werden. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. (sw)

