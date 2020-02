Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen (Kreisstraße 1068 Nufringen - Kuppingen): Unfall hat einen Schwerverletzten zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 00.10 Uhr befuhr der 18-jährige Fahrer eines VW Golf die Kreisstraße von Nufringen in Richtung Kuppingen. Ausgangs einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort mit der hinteren linken Fahrzeugseite gegen einen Baum. Das Fahrzeug kam schließlich entgegengesetzt der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Durch Ersthelfer am Unfallort wurde der Fahrer neben seinem Fahrzeug liegend angetroffen und versorgt. Anschließend wurde der 18-Jährige, der schwer verletzt wurde, durch den Rettungsdienst, der mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort war, in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sach- und Flurschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zur Unterstützung der Einsatz- und Rettungsmaßnahmen sowie zum weitläufigen Ausleuchten der Unfallstelle war die Feuerwehr Nufringen mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte drei Streifenbesatzungen eingesetzt.

