Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Unfall gesucht

Osnabrück (ots)

An der Einmündung Hannoversche Straße/Schweerstraße ereignete sich am Montagmorgen ein Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 85-Jähriger befuhr gegen 11.10 Uhr mit seinem grauen VW Polo die Hannoversche Straße in Richtung stadteinwärts. Als er nach links in die Schweerstraße abbog, bremste das Auto vor ihm abrupt ab. Um nicht aufzufahren, wich der Senior nach rechts aus, fuhr auf den Gehweg und prallte frontal gegen eine Grundstücksmauer. Der 85-Jährige und seine Beifahrerin erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, und insbesondere den unbekannten Autofahrer, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

