Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Einbruch in Einfamilienhaus

Bramsche (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Luise-Seidler-Straße wurde zwischen Sonntagnachmittag (17 Uhr) und Montagmorgen (09 Uhr) von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter machten sich an einer Jalousie zu schaffen und zerstörten eine Fensterscheibe um ins Haus zu gelangen. Dort durchwühlten sie das Mobiliar und flüchteten anschließend unerkannt. Unklar ist bislang, ob die Einbrecher etwas mitnahmen. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Telefon 05461/915300.

