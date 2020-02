Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Ankum (ots)

Zwei Geschäfte an der Alfons-Schulte-Straße gerieten am vergangenen Wochenende ins Visier von Einbrechern. Unbekannte hebelten zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen die Türen eines Friseursalons und eines Tier- und Gartenmarktes auf und stahlen aus den Geschäftsräumen des Salons Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten der oder die Täter unerkannt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

