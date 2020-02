Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Audi A3 aufgebrochen

Hasbergen (ots)

An der Osnabrücker Straße, zwischen der Sandstraße und der Kolpingstraße, machten sich Unbekannte in der Zeit von Samstagabend (19 Uhr) bis Sonntagmorgen (10.50 Uhr) an einem grauen Audi A3 Sportback zu schaffen. Der oder die Täter schlugen an dem Auto eine Seitenscheibe ein und stahlen aus dem Inneren Fahrzeugunterlagen. Wer verdächtige Personen beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05405/69111 bei der Polizei in Hasbergen.

