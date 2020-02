Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge - Maschinenhalle brannte

Berge (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 11:40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Dalverser Straße gerufen. Ein Bewohner hatte eine starke Rauchentwicklung bemerkt und den Notruf gewählt. In einer überdachten Lücke zwischen zwei Viehställen war ein Traktor in Brand geraten, die Flammen griffen auf das Dach über. Durch den Löscheinsatz der Feuerwehr konnte der Viehbestand geschützt werden. Die Jungbullen wurden durch das Veterinäramt untersucht, sie blieben unverletzt. Neben dem aufgebrannten Traktor wurde eine zweite Landmaschine in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Als Brandursache ist ein technischer Defekt zu vermuten, die Ermittlungen dazu dauern an. Die Kreisstraße 119 war für die Zeit des Einsatzes voll gesperrt.

