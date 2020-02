Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen/Lintorf: Einbrüche in Container und Wohnhaus

Bad Essen (ots)

Zwei Baucontainer in Lintorf und ein Bad Essener Wohnhaus waren am Wochenende Ziel von Einbrechern. In der Nacht zu Sonntag brachen die Unbekannten in einem Rohbau in der Straße Am Hallenbad einen Werkzeugcontainer auf und bedienten sich an dessen Inhalt. Ein gleichgelagerter Fall ereignete sich im nahegelegenen Steinbrink, wo sich die Täter in der selben Nacht auf einem Neubaugrundstück an einem Container zu schaffen machten. Auch hier nahmen sie u.a. Bohrmaschinen und Akkuschrauber mit. Auf ein Wohnhaus in der Danziger Straße hatten es Kriminelle zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag abgesehen. Sie schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein, gelangten so in das Einfamilienhaus und durchsuchten in der Folge das Mobiliar nach Wertgegenständen. Mit einem Handy und Bargeld machten sich die Einnbrecher schließlich wieder aus dem Staub. Wem am Wochenende im Bad Essener und Lintorfer Ortsgebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei. Telefon: 05471/9710.

