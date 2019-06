Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falschparker vermöbelt

Altena (ots)

Mit Fahrradwurf, Hammerschlägen und Fingernagel-Kratzen ging ein 46-jähriger Mann am Samstagabend am Eingang der Fußgängerzone Lennestraße gegen einen Falschparker vor.

Der 46-Jährige ärgerte sich über den 34-jährigen Mitarbeiter eines Pizza-Dienstes, der seinen Wagen immer wieder vor dem Haus in der Nähe des Busbahnhofs stoppte. Am Samstag kurz vor 20 Uhr eskalierte der Streit. Ein Wort gab das andere, bevor der 46-jährige zum nächst besten Fahrrad griff und es auf den Pizzawagen warf. Als nächstes setzte es Schläge mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Fingernagel des Angreifers hinterließ eine Kratzwunde im Gesicht. Schließlich griff der 46-Jährige zu einem Hammer und versuchte, den weglaufenden Pizza-Fahrer zu treffen. Als die Polizei eintraf, saß der Angreifer in einem nahen Geschäft. Die Polizei legte ihm Handfesseln an. Er rechtfertigte den Angriff, weil ihm der Pizzabote das T-Shirt zerrissen habe. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung.

