Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw-Brand

Schalksmühle (ots)

In einem Pkw an der Linscheider Straße loderten am Sonntagmorgen Flammen. Der Beifahrersitz brannte vollständig aus. Die Flammen verlöschten ohne Eingreifen der Feuerwehr. Der Fahrzeugbesitzer sah, wie zwei männliche Personen wegliefen. Die Polizei traf die zwei beobachteten Personen im Umfeld. Sie leugneten, etwas mit dem Feuer zu tun zu haben.

