POL-MK: Lebensmittel gestohlen/ Getränkeautomaten aufgebrochen/ Einbruchsversuch

Kierspe (ots)

Zeugen beobachteten am Sonntagnachmittag einen Mann, der an der Friedrich-Ebert-Straße auf das Außengelände eines Supermarktes kletterte. Dort packte er abglaufene Lebensmittel in einen Rucksack. Die Polizei traf den 41-jährigen Kiersper. Er musste Brot, Brötchen und Schokolade wieder auspacken.

Automaten an Toilettenhäuschen im Golfclub geknackt (Woeste) Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, brachen unbekannte Täter den am Unterstand eines Toilettenhäuschens befestigten Getränkeautomaten auf und entnahmen das komplette Münzfach.

An der Kölner Straße scheiterten am Samstag zwischen 0.30 und 14.30 Uhr unbekannte Täter beim Versuch, die Haustür eines dortigen Mehrfamilienhauses aufzubrechen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

