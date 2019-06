Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Borken (ots)

Ein 17-jähriger Fahrradfahrer aus Borken hatte die Heidener Straße am Montag gegen 16.05 Uhr auf der falschen Straßenseite befahren. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 24-jährigen Borkenerin, die von der Buchholzstiege auf die Heidener Straße abbiegen wollte und sich in den Kreuzungsbereich hineingetastet hatte.

Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Unfall ist Grund genug, um an dieser Stelle erneut vor dem sehr leichtsinnigen und gefährlichen Fehlverhalten vieler Radfahrer, dem Benutzen des falschen Radweges, zu warnen. In vielen Fällen werden solche Radfahrer durch abbiegende oder einfahrende Autofahrer einfach übersehen, da diese ihre Aufmerksamkeit überwiegend auf die Seite richten, aus der sie vorfahrtberechtigten Verkehr erwarten. Auch wenn sich Radfahrer in solchen Situationen auf der Vorfahrtstraße befinden, kann sich ihr Fehlverhalten im späteren Straf- und Zivilverfahren zu ihren Ungunsten auswirken. Ganz abgesehen davon riskieren sie ihre Gesundheit.

