Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfall am Kreisverkehr

Radfahrer verletzt

Borken (ots)

Am Montag kam es gegen 18.20 Uhr am Kreisverkehr Ahauser Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 48 Jahre alten Autofahrerin aus Stadtlohn und einem 35-jährigen Fahrradfahrer aus Borken, der infolge des Sturzes leicht verletzt wurde. Beide wollten zum Zeitpunkt des Unfalls in den Kreisverkehr einfahren.

