POL-BOR: Ahaus - Unter Drogen stehender Autofahrer flüchtete vor der Polizei

Ahaus (ots)

Weil das Autokennzeichen entsiegelt war, wollten Polizeibeamte am Montag gegen 19.50 Uhr auf der L 570 den Pkw anhalten. Als der 38-jährige Fahrer aus Schöppingen den Streifenwagen bemerkte, versuchte er zu flüchten. Mit hoher Geschwindigkeit raste er über Wirtschaftswege in Ammeln, bog wieder auf die Legdener Straße ab und konnte schließlich auf einem Wirtschaftsweg in Ammeln angehalten und kontrolliert werden.

Ergebnis:

- Pkw nicht zugelassen - Fahrer unter Drogeneinfluss - Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

