POL-BO: Wer kennt diesen Mann? Zeugen nach Raubdelikt in Herne gesucht

Herne (ots)

Noch ist der unbekannte Mann, der nach einem Raubdelikt am 2. Dezember 2018 auf dem Europaplatz in Herne gesucht wird, nicht ermittelt.

Nun ist mit richterlichem Beschluss ein Bild des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Ein 19-jähriger Bochumer war gegen 4.40 Uhr in der U-Bahn der Linie U35 in Richtung Bochum unterwegs, als er von dem Tatverdächtigen angesprochen und an der Station "An der Kreuzkirche" aus der U-Bahn gezogen wurde. Der Tatverdächtige griff den Bochumer unvermittelt an und versuchte, dessen Jacke zu rauben. Der Bochumer konnte sich losreißen und flüchten.

Der Tatverdächtige entfernte sich über die Treppe in Richtung Bahnhofstraße.

Der Mann ist nach Zeugenangaben etwa 1,80 Meter groß, hat eine kräftige, sportliche Statur. Er war dunkel gekleidet und hatte eine schwarze Kappe auf. Der Mann hat nach Aussage des 19-Jährigen angegeben, dass er 22 Jahre alt sei.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 35 sucht nach Zeugen. Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8505 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441).

