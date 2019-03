Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Herne: Rad gegen Auto - Fahrradfahrer gesucht!

Herne (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Dorstener Straße in Herne von 25. März 2019 sucht die Polizei nun Zeugen.

Eine 32-jährige Frau aus Herne befuhr um 15.30 Uhr mit ihrem Auto die Dorstener Straße in Richtung Holsterhausen und beabsichtigte an der Kreuzung zur Holsterhauser Straße, nach rechts in diese einzubiegen. Zeitgleich befuhr ein noch unbekannter Radfahrer den Radweg der Dorstener Straße entgegen der Fahrtrichtung. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer kollidierte mit der vorderen linken Seite des Autos. Während die Autofahrerin ihren Pkw abstellte, um sich um die Unfallregulierung zu kümmern, setzte der Radfahrer seine Fahrt auf dem Radweg der Dorstener Straße in Richtung Bochum fort. Er ist etwa 1,70 Meter groß, zwischen 20 und 25 Jahren alt, schlank und hatte lockige, blonde Haare. Er trug einen Fahrradhelm.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Radfahrer, sich bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 5206.

