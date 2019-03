Polizei Bochum

POL-BO: Auto touchiert Fußgänger in Bochum - leicht verletzt

Ein 59-jähriger Wittener ist bei einem Verkehrsunfall am 27. März 2019 in der Bochumer Innenstadt verletzt worden.

Der Mann überquerte, um 13.40 Uhr, zu Fuß die Viktoriastraße in Höhe der Junggesellenstraße in Richtung Kortumstraße. Zeitgleich befuhr ein 40-jähriger Bochumer mit einem Taxi die Viktoriastraße in Richtung Bongardstraße. Nach aktuellem Kenntnisstand touchierte das Auto den Fußgänger, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der Autofahrer blieb zunächst stehen, sprach kurz mit dem Fußgänger und entfernte sich im Anschluss in Richtung Bongardstraße, ohne sich um die weitere Unfallaufnahme zu kümmern. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte ein möglicher Fahrer ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommisariats 1 dauern an. Wer den Unfall beobachtet hat, meldet sich bitte unter 0234 909 5206.

