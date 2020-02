Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen-Lintorf: Festnahmen nach Raub auf Pizzaboten

Bad Essen (ots)

Wie berichtet, kam es am Abend des 27.01.2020 in der Straße Am Hallenbad zu einem Überfall auf einen Pizzaboten. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen der Bohmter Polizei konnten nun drei Personen festgenommen werden und gelten als dringend tatverdächtig. Es handelt sich dabei um zwei 20 und 21 Jahre alte Männer aus Preußisch Oldendorf sowie einen 22-jährigen Mittäter aus Espelkamp. Bei Wohnungsdurchsuchungen konnten Beweismittel aufgefunden werden, die den gegen das Trio bestehenden Anfangsverdacht erhärteten. Ein Täter hat in seiner Vernehmung ein Geständnis abgelegt. Da keine Haftgründe gegen die bereits polizeilich bekannten Männer vorlagen, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell