Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Taschendiebe unterwegs

Lauterecken (ots)

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr wird eine alte Dame Opfer eines Taschendiebstahls. Als sie ihren Einkauf in dem Supermarkt in der Saarbrücker Straße beenden wollte und an der Kasse stand, bemerkte sie, dass sich ihr Geldbeutel samt Inhalt nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 - 911 - 0.

