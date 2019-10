Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kollision mit Grubber verursacht Totalschaden

Wolfstein (ots)

Am Samstagmorgen ist es zu einem Unfall zwischen einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und einem Pkw gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr in Wolfstein in der Pfingstweide. Der Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeugs kam kurzzeitig an den Bordstein und musste Gegenlenken. Daraufhin machte sein angehängter Grubber eine Gegenbewegung und traf den entgegenkommenden Pkw, an welchem Totalschaden entstand. An der Zugmaschine waren augenscheinlich keine Schäden zu erkennen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Gegen den Fahrer der Zugmaschine wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

