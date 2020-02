Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Lotte/Osnabrück - Bargeld mit gestohlener EC-Karte erbeutet - Wer kann Hinweise geben?

Lotte/Osnabrück (ots)

In einem Discounter an der Jahnstraße in Lotte entwendeten Unbekannte am 27.02.2019 die Geldbörse einer 62 Jahre alten Frau. Anschließend begaben sie sich zu einem Geldautomaten in Lotte und hoben mit den erbeuteten EC-Karten Bargeld ab. Die Polizei in Ibbenbüren fahndet mit Bildern nach dem Täter und seiner Begleitperson. Wer Hinweise zu den abgebildeten Männern geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat Ibbenbüren, Telefon 05451/5910.

