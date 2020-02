Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Autofahrerin prallte gegen Brückengeländer

Fürstenau (ots)

Am späten Sonntagabend kam es auf der Straße Große Haar zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau aus Ibbenbüren schwer verletzt wurde. Die 23-Jährige war gegen 21.40 Uhr mit ihrem Ford Kuga in Richtung Schale unterwegs und kam ausgangs einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern. In der Folge prallte der Wagen gegen ein Brückengeländer und kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf etwa 19.000 Euro.

