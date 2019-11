Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Regionalexpress erfasst Person - Bundespolizei bittet um Hinweise

Hagen (ots)

Nachdem eine Person bereits am 10. November im Bereich Hagen von einem Regionalexpress erfasst wurde, bittet die Bundespolizei um Hinweise zu der Person.

Der Regionalexpress 10445 (Düsseldorf - Hagen) war gegen 2:30 Uhr im Bereich der Bahnstrecke zwischen Hagen-Wehringhausen und Hagen Hauptbahnhof unterwegs. Nach Angaben des 52-jährigen Triebfahrzeugführers erfasste dieser im Bereich der Eisenbahnbrücke an der Wehringhauser Straße eine Person. Dabei geriet nach Zeugenaussagen die unbekannte Person zwar ins "Taumeln", jedoch nicht unter den Zug.

Eine Absuche vor Ort nach der verunfallten Person verlief negativ. Spuren am Zug belegten die Angaben des Triebfahrzeugführers. Auf Grund des Vorfalls musste der 52-Jährige seelsorgerisch betreut und vom Dienst abgelöst werden.

Ermittlungsbeamte der Bundespolizei kontaktierten noch in der Nacht mehrere Krankenhäuser um herauszufinden ob dort eine verunfallte Person eingeliefert worden war. Auch in den darauffolgenden Tagen konnten auf Nachfrage in Krankenhäusern keine Erkenntnisse gewonnen werden.

Deshalb bittet die Bundespolizei nun um Hinweise zum Vorfall und der verunfallten Person. Diese werden unter der kostenfreien Servicenummer - 0800 6 888 000 - entgegengenommen. *ST

