Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Feuerwehr rettet Bewohnerin

In ein Krankenhaus kam eine Seniorin am Donnerstag nach einem Brand in Erolzheim.

Ulm (ots)

Gegen 19.45 Uhr rückte die Feuerwehr in die Leutkircher Straße aus. Ein Rauchmelder hatte Alarm geschlagen, weil es in einem Zimmer qualmte. Die Rettungskräfte löschten die Flammen und retteten die Bewohnerin. Die 74-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 500 Euro. Die Polizei in Ochsenhausen (07352/202050) hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rauchmelder können Leben retten, da sie im Brandfall rechtzeitig Alarm auslösen. Die größte Gefahr geht dabei nicht von den Flammen aus, sondern von den Rauch. Er ist oft nicht sichtbar, hochgiftig und kann innerhalb kürzester Zeit zur Bewusstlosigkeit führen. Ein Rauchwarnmelder erkennt rechtzeitig jede Rauchentwicklung und schlägt lautstark Alarm.

++++1775666

Claudia Kappeler, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell