Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann lehnte Hilfe gewaltsam ab - Festnahme durch Bundespolizei

Düsseldorf (ots)

Am heutigen Morgen fiel den Bundespolizisten im Rahmen einer Streife ein Mann im Ankunftsbereich des Flughafen Düsseldorf auf, der augenscheinlich Hilfe benötigte. Der 32-Jährige trug keine Schuhe und war nur auf Strümpfen unterwegs. Da er jegliche Hilfe ablehnte und auf Nachfrage angab, keinen Personalausweis mit sich zu führen, weckte er weiteres Interesse bei den Beamten.

Die Bundespolizisten stellten fest, dass der eritreische Staatsangehörige eine Verletzung am rechten Fuß aufwies. Zu dem klagte der Mann über Schmerzen im Fuß. Die Beamten forderten einen RTW an, um ihn ärztlich behandeln zu lassen. Anstatt sich in den bereitgestellten Transportstuhl des Rettungswagens zu setzen, flüchtete der Mann. Jedoch konnte die Person in Höhe eines Schnellrestaurants gestellt werden. Hierbei versuchte er nach einem Bundespolizisten zu schlagen, welcher den Angriff abwehren und den Angreifer zu Boden bringen konnte. Mit Unterstützung der eingesetzten Landespolizei NRW wurden dem Eritreer die Handfesseln angelegt, um weitere Tätlichkeiten zu verhindern. Die mündlichen Angaben zu seiner Person konnten nicht zur Identifizierung beitragen, so dass die Bundes- und Landespolizei den Mann in einen Dienstraum verbrachten. Auf dem Weg dorthin, leistete er im Aufzug heftigen Widerstand durch Treten und Schlagen, so dass er erneut zu Boden gebracht wurde. Nach kurzer Zeit beruhigte sich der 32-jährige Mann wieder und folgte den Anweisungen der Polizisten. Eine Identitätsfeststellung zeigte an, dass die Staatsanwaltschaft Karlsruhe den Mann zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Er wurde bereits wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 513,50 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 55 Tagen verurteilt. Da er diese bisher nicht bezahlen hatte, musste der 32-Jährige seine Haftstrafe antreten. Vorher wurde er einem Krankenhaus zur medizinischen Behandlung zugeführt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Flgh. Düsseldorf

Anne Rohde

Telefon: 0211 9518 108

E-Mail: presse.dus@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Postfach 30 04 42

40404 Düsseldorf



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell