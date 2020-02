Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Alfhausen (ots)

Am Montagmorgen kam es um kurz nach 07 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Ankumer Straße / Waller Esch. Ein 26-jähriger Mann aus Alfhausen kam mit seinem Ford Focus aus dem Ortskern und wollte an der Kreuzung nach rechts, in Richtung Bundesstraße, abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß schwer im Rückenbereich verletzt. Es handelt es sich um einen 60-Jährigen, ebenfalls aus Alfhausen.

