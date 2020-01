Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Lilienthal. Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Autofahrer kam es am Mittwochnachmittag in der Falkenberger Landstraße. Der 79-Jährige übersah beim Abbiegen in die Danziger Straße die 46 Jahre alte Fahrradfahrerin. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Außerdem entstand am Auto und am Fahrrad ein Gesamtsachschaden von rund 800 Euro.

