Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Innenstadt: Angriff im Schnellrestaurant - Mitarbeiter verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (7. Januar 2020) haben vier Männern einen Mitarbeiter eines Schnellrestaurants angegriffen und verletzt. Sie flüchteten in zwei Fahrzeugen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 19 Uhr betraten die Männer die Filiale an der Rheinstraße. Dann schlugen und traten sie unvermittelt auf einen 23-jährigen Mitarbeiter ein und brachten ihn zu Boden. Anschließend flüchteten sie mit einem schwarzen 5er BMW und einem Mercedes in unbekannte Richtung. Zeugen eilten dem Mitarbeiter zur Hilfe und informierten die Polizei. Das Opfer kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Alle Angreifer waren etwa 18 bis 20 Jahre alt und werden als "südländisch" beschrieben. Ein Täter ist circa 1,80 bis 1,90 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er trug eine schwarze Hose, eine schwarze, längere Jacke mit Fellkragen sowie eine Brille mit schwarzem Gestell. Der zweite Mann hat sehr kurze Haare (fast Glatze). Er trug einen roten Kapuzenpullover sowie schwarze Jeans und Kurzjacke.

Die dritte Person hat schwarze, schulterlange Haare und trug eine blaue Jeans, ein weißes T-Shirt und eine schwarze Kurzjacke. Der vierte Angreifer trug eine dunkelgraue Jeans, einen schwarzen Pullover sowie eine schwarze Käppi.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Was hinter dem Angriff steckt, ist noch völlig unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Angriff oder die Täter auf der Flucht beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (18)

