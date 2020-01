Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Einbruch in Reihenhaus - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (6./7. Januar 2020) sind Unbekannte in ein Reihenhaus an der Traarer Straße eingebrochen und haben ein Damenfahrrad entwendet.

Im Zeitraum von 22:30 bis 6:30 Uhr zogen die Einbrecher den Schließzylinder der Haustür heraus und gelangten so in das Haus. Anschließend entwendeten sie ein unverschlossenes grünes Damenrad, das im Flur stand. Sie entkamen unerkannt.

Hinweise werden an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (17)

