Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.10.2019 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Ermittlungserfolg der Polizei nach Unterschlagung eines hochwertigen Audi. Salzgitter, Am Bennevoß, 14.10.2019. Nach einer mutmaßlichen Unterschlagung eines hochwertigen Audi Q7 im Wert von ca. 116.000 Euro konnte der Pkw im Rahmen polizeilicher Maßnahmen bereits am 18.10.2019 in Polen festgestellt und schließlich dort beschlagnahmt werden. Die Ermittlungen der Polizei, insbesondere zum Täter, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell