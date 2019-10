POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.10.2019 für den Bereich Salzgitter.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.10.2019 für den Bereich Salzgitter.

Minderjähriger Radfahrer wird bei Unfall leicht verletzt, Verursacher flüchtig. Salzgitter, Bruchmachtersenstraße, 18.10.2019, 16:30 Uhr. Ein minderjähriger Radfahrer fuhr mit seinem Rad auf dem Radweg der Bruchmachtersenstraße in Richtung Fredenberg. Nachdem ein unbekannter Pkw neben ihm angehalten hatte, habe der Beifahrer offensichtlich unachtsam die Tür geöffnet. Daraufhin stieß der Junge gegen die geöffnete Beifahrertür und habe sich dabei leicht verletzt. Ohne Angaben von Personalien habe sich schließlich der Pkw vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341/18970 zu melden.

Ergänzung zu einer Ursprungsmeldung: Meldung vom 21.10.2019: Pkw prallte in Salzgitter gegen geparktes Fahrzeug.

Salzgitter, Lebenstedt, Swindonstraße, 21.10.2019, 02:40 Uhr. Der 32-jährige Fahrer eines VW fuhr auf der Swindonstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße und kam auf nasser Fahrbahn nach links von der Straße ab. Hier stieß er gegen einen dort geparkten Ford und beschädigte diesen. Es entstand ein Schaden von mindestens 5.500 Euro.

Ergänzung: Nach bisherigen Ermittlungen entfernte sich das verursachende Fahrzeug, ein VW, nach dem Unfall von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelte den offensichtlichen Fahrer, einen 32-jährigen Mann. Dieser erschien noch während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle und erklärte, der Fahrer gewesen zu sein. Da dieser jedoch unter dem Einfluss von Alkohol stand, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Im Zuge weiterer Ermittlungen kann derzeit jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass eine Frau die Fahrerin des VW gewesen sein könnte. Zeugen, die Angaben zum Geschlecht des Verursachers machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

