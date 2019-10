Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruch auf der Raiffeisenstraße gescheitert

Hamm-Uentrop (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 12. Oktober, 12 Uhr und Sonntag, 13. Oktober, 15 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus auf der Raiffeisenstraße. Unbekannte Täter setzten vergeblich dazu an, die Haupteingangstür aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Versuch stand. Es entstand Sachschaden. Wer den Einbruchsversuch beobachtet hat und Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen kann, möge sich bei der Polizei in Hamm unter der Nummer - 02381 - 916 - 0 melden.(es)

