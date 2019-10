Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb flüchtet

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei sucht einen flüchtigen Ladendieb, der am Freitag, 18. Oktober, gegen 11 Uhr, in einem Kaufhaus an der Bahnhofstraße eine Parfümflasche einsteckte. Als ihn der Ladendetektiv beim Verlassen des Geschäfts ansprach, flüchtete der Mann und ließ sein Diebesgut zurück. Der Tatverdächtige spricht akzentfrei deutsch, ist zirka 1,60 Meter groß, von hagerer Gestalt, 20 bis 25 Jahre alt und hat kurze braune, seitlich rasierte Haare. Er trug eine dunkle Jacke und dunkle Hose. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

