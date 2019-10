Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Wohnungseinbruch in Uentrop

Hamm-Uentrop (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16. Oktober (17.30 Uhr),und Donnerstag, 17. Oktober (8.40 Uhr), versucht, in eine Wohnung am Alten Uentroper Weg einzubrechen. An der Eingangstür waren Hebelspuren. In die Wohnung gelangten die Täter nicht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (lt)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell