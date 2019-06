Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Renitenter Schwarzfahrer

Plettenberg (ots)

Die Polizei holte am Dienstag einen betrunkenen Schwarzfahrer aus dem Regionalexpress 16.

Der Fahrgast hatte kein Ticket dabei und konnte sich auch nicht ausweisen. Deshalb rief der Kontrolleur die Polizei, die kurz vor 18 Uhr am Bahnhof in Plettenberg wartete. Der Mann saß schlafend auf seinem Sitz, umgeben von einer großen Bierlache. Bei seiner Durchsuchung beschimpfte und beleidigte er die Polizeibeamten. Zur Feststellung der Personalien wollten ihn die Polizeibeamten zur Wache mitnehmen. Dagegen sperrte sich der Fahrgast, ließ sich immer wieder fallen, verschränkte die Beine, drohte mit Kopfnüssen und bespuckte die Beamten. Die Schimpfkanonade setzte sich auf der Wache in Plettenberg fort. Um weitere Straftaten zu vermeiden, wurde der 26-jährige Mann ohne festen Wohnsitz ins Polizeigewahrsam nach Lüdenscheid gebracht. Dort konnte er seinen Rausch ausschlafen. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

