Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Haus und an Wohnwagen

Menden (ots)

Einbrecher kommen am frühen Abend Am gestrigen Montag, in der Zeit von 19 Uhr - 22:30 Uhr, stiegen unbekannte Täter durch ein Fenster eines Hauses Am Goldacker ein. Im Haus durchsuchten die Täter das dortige Zimmer und entwendeten Schmuck.

Wohnwagen aufgebrochen Am Stein brachen Unbekannte am letzten Wochenende die Tür eines dort stehenden Wohnwagens auf. Die Täter durchsuchten das Fahrzeug, öffneten Schränke und Behältnisse und nahmen augenscheinlich nichts mit. Es entstand Sachschaden an der Tür.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeitgen Straftaten nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell