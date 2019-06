Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigungen angezeigt

Altena (ots)

Stern weg Am Samstag, 01.06.2019, in der Zeit von 11 Uhr bis 12:45 Uhr, klauten Unbekannte vom an der Lenneuferstraße abgeparkten Daimler Chrysler den Stern.

Unbekannte auf Schulgelände In der Zeit vom 01.06. - 03.06.2019 beschädigten unbekannte Täter das Fenster einer Holzhütte an der Grundschule am Bergfelder Weg. Da die Holzhütte leer ist, konnten die unbekannten Täter keine Beute machen. Es bleib beim geringen Sachschaden.

SAchdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung und den Vandalen auf dem Schulgelände nimmt die Polizei in Altena entgegen.

