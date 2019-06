Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Außen hui, innen pfui

Lüdenscheid (ots)

Gestern kontrollierten Polizeibeamte einen bulgarischen Sprinter auf der Werdohler Straße. Er und sein Anhänger für den Autotransport machten äußerlich einen soliden Eindruck. Äußerlich...

Die inneren Werte des Gespanns ließen dann auf den zweiten Blick doch zu wünschen übrig. Gemeinsam mit einem Sachverständigen ließen die Beamten dem Fahrer eine gründliche technische Überprüfung zukommen. Die Liste umfasste am Ende 44 Mängel am Sprinter und 22 am Anhänger.

Darunter Bremsen ohne oder teils mit nicht ausreichender Funktion. Große Rostlöcher waren mit Spachtelmasse "gestopft" und anschließend überlackiert. Am Anhänger fehlten sämtliche Stoßdämpfer.

Das Resümee der Polizisten: "Außen hui, innen pfui!". Die Folge: Sprinter und Anhänger wurden sofort aus dem Verkehr gezogen und stillgelegt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt.

Kurios: Beide Fahrzeuge sind erst vor vier Wochen in Bulgarien zugelassen worden und waren mit jeweils "frischer" Hauptuntersuchung einer bulgarischen technischen Untersuchungsstelle ausgerüstet.

