Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schrottsammler nehmen Alufelgen mit

Bild-Infos

Download

Werdohl/Neuenrade (ots)

Die Polizei hat am Freitagmorgen in Neuenrade einen Schrottsammler gestoppt, der zuvor in Werdohl in der Hesmecke Reifen gestohlen haben soll. Zeugen informierten die Polizei. Der Streifenwagen machte sich zunächst auf die Suche nach dem Mercedes Sprinter und fand ihn in Neuenrade. Die Polizeibeamten stellten vier Räder sicher. Nun sucht die Polizei nach dem rechtmäßigen Eigentümer der Komplett-Aluräder. Er kann sich auf der Wache in Werdohl melden unter Telefon 9399-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell